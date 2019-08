Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Graffiti an Grundschule.

Lippe (ots)

Zwischen Montag (22. Juli 2019) und Freitag (2. August 2019) besprühten Unbekannte die Grundschule und ein Kirchengebäude in der Straße "Am Kirchplatz" mit schwarzer Farbe. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Wer Beobachtungen zu der Sachbeschädigung machen kann, informiert bitte die Kriminalpolizei in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 / 98180.

