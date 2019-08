Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Autospiegel demoliert.

Lippe (ots)

Am Samstagabend mussten mehrere Autohalter aus Heidenoldendorf feststellen, dass Außenspiegel ihrer Wagen beschädigt wurden. Unbekannte waren im Zeitraum von etwa 20 Uhr bis 22:30 Uhr fünf Autos im Bereich Am Vietberg/Kleiner Bergweg/Am Heidenbach angegangen. In der Straße "Am Vietberg" beobachtete eine Zeugin, wie zwei Männer gegen einen geparkten PKW traten. Die Männer werden folgendermaßen beschrieben: Beide zirka 25 bis 30 Jahre alt, einer von hagerer Statur, zirka 1,70 m groß, kurze, dunkle Haare und mit hellblauer Jeans und einem grau-beigem T-Shirt bekleidet; der zweite von kräftiger Statur und zwischen 1,70 m und 1,80 m groß, mit kurzen, helleren Haaren und bekleidet mit dunkler Jeans und hellem T-Shirt.

Ein weiterer Zeuge beobachtete einen 23-Jährigen, der in Begleitung eines zweiten Mannes "Am Heidenbach" gegen einen Autospiegel schlug, so dass dieser splitterte. Der Zeuge benachrichtigte die Polizei, die mithilfe seiner Angaben den Tatverdächtigen - inzwischen ohne Begleitung - in Tatortnähe antreffen und die Personalien aufnehmen konnte. Bislang ist unklar, ob dieser Mann für alle Beschädigungen verantwortlich ist. Zeugen, die die Sachbeschädigungen am Samstagabend beobachtet haben, werden gebeten, die Kripo in Detmold unter der Telefonnummer 05231 / 6090 zu informieren.

