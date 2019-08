Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Unfallverursacher haut ab.

Lippe (ots)

Am Sonntag stellte ein 69-Jähriger seinen roten Mini gegen 7:30 Uhr in der Friedenstraße ab. Als er um 9 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, war dieser durch ein anderes Fahrzeug an der Fahrerseite erheblich beschädigt worden. Ein Unfallverursacher hat sich nicht gemeldet. Der Sachschaden liegt bei rund 4000 Euro. Zeugen des Unfalls melden sich bitte beim Verkehrskommissariat in Detmold unter 05231 / 6090.

