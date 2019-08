Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

Lippe (ots)

Innerhalb der letzten zwei Wochen kam es in der Osterstraße zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter hatten in Abwesenheit der Eigentümer versucht, eine rückwärtige Terrassentür aufzuhebeln. Der Versuch misslang und die Terrassentür hielt stand. Hinweise nehmen die Polizeiwache in Bad Salzuflen (05222-98180) oder die Kriminalpolizei in Detmold (05231-6090) entgegen.

