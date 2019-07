Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Nordhorn (ots)

Gestern Abend hat ein Lokführer der Bentheimer Eisenbahn, in Höhe des Bahnüberganges am Fuchsweg, eine Notbremsung durchführen müssen. Trotz roter Ampel befanden sich gegen 21:25 Uhr drei männliche Fußgänger auf den Gleisen. Nach der Notbremsung fuhren die Personen mit Fahrrädern in Richtung Kloster Frenswegen davon. Fahrgäste im neuen Personenzug wurden nicht verletzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.

