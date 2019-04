Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Diebe zerschnitten Metallzaun

Rösrath (ots)

Ein Zeuge hat heute (04.04.) gegen 04.10 Uhr einen Unbekannten an einem aufgeschnitten Metallzaun im Nußbaumweg bemerkt, worauf der Fremde sofort flüchtete.

In der Nacht sah der Zeuge einen weißen Ford Transit mit Kastenaufbau in der Sackgasse gegenüber einem Firmengelände stehen. Als eine männliche Person sich von dem Zeugen beobachtet fühlte, sprang die Person in den Kastenwagen und fuhr sofort aus der Sackgasse heraus. Gegenüber der geparkten Stelle war der etwa zwei Meter hohe Metallzaun aufgeschnitten worden. Dahinter befinden sich Metallgitterboxen und Euro-Paletten. Vermutliche hatte es der Dieb darauf abgesehen.

Weitere Hinweise zu dem Fahrzeug konnte der Zeuge nicht machen. Daher bittet die Polizei Zeugen, die den Wagen ebenfalls gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (gb)

