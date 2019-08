Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg/Brakelsieg. Versuchter Einbruch in Feuerwehrgerätehaus.

Lippe (ots)

Unbekannte versuchten zwischen dem 31. Juli und 3. August 2019 in das Gerätehaus der Feuerwehr in der Wienkestraße einzudringen. Sie beschädigten ein Fenster, konnten jedoch nicht in das Gebäude gelangen. Hinweise nimmt die Kripo in Blomberg unter 05235 / 96930 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell