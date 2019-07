Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0486 --12-Jähriger löst Polizeieinsatz aus--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, Schneiderstraße Zeit: 29.07.2019, 23.50 Uhr

Ein 12-Jähriger löste am späten Montagabend in Burglesum einen Großeinsatz der Polizei aus. Zeugen hatten beobachtet, wie der Junge eine Frau mit einer vermeintlich echten Waffe bedrohte.

Kurz vor Mitternacht meldeten Zeugen über den Notruf der Polizei, dass sie beobachtet haben, wie ein junger Mann einer Frau eine Schusswaffe an den Kopf hielt. Anschließend seien die zwei zusammen in einer Wohnung verschwunden. Zahlreiche Polizisten, darunter Spezialeinsatzkräfte, waren im Einsatz. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei der vermeintlichen Schusswaffe um einen Spielzeugrevolver handelte. Der 12-Jährige hatte mit seiner 24 Jahre alten Schwester vor dem Haus gespielt und ihr dabei die Spielzeugwaffe an den Kopf gehalten.

Die Polizei Bremen prüft, ob die Kosten für diesen Einsatz in Rechnung gestellt werden können.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Jana Schmidt

Telefon: 0421 362-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell