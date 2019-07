Polizei Homberg

POL-HR: Malsfeld - Versuchter Dacheinstieg in einen Lebensmittelmarkt

Homberg (ots)

Malsfeld Versuchter Dacheinstieg in einen Lebensmittelmarkt Feststellungszeit: 12.07.2019, 14:50 Uhr

Letzten Freitag wurde der Polizei in Melsungen ein versuchter Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in der Industriestraße gemeldet. Aufgefallen war der Einbruchsversuch am Freitagnachmittag, als es durch die Zwischendecke in den Verkaufsraum regnete und der Marktbesitzer das Loch im Dach entdeckte.

Unbekannte Täter kletterten vermutlich mit Hilfe einer Leiter auf das Dach des Lebensmittelmarktes. Dort entfernten sie auf einer Fläche von ca. 1 Quadratmeter die Dachziegel und durchsägten eine darunterliegende Dachlatte. Durch den so gefertigten Zugang konnten die Täter aber nur auf den Dachboden des Gebäudes gelangen. Vermutlich aus diesem Grund ließen die Täter von ihrem weiteren Vorhaben ab. Es ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro entstanden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, PHK - Pressesprecher -

