POL-HR: Melsungen: Codes übermittelt - 540,- Euro weg - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Homberg (ots)

Melsungen Codes übermittelt - 540,- Euro weg - Polizei warnt vor Betrugsmasche mit Gutscheinkarten Tatzeit: 14.07.2019, 16:50 Uhr bis 17:15 Uhr

Am Sonntagnachmittag hat ein unbekannter Betrüger telefonisch bei einer Melsunger Tankstelle 540,- Euro erschwindelt.

Der unbekannte Anrufer gab an, er sei ein Service-Mitarbeiter einer Kartenterminal-Firma und würde Karten-Codes zur Überprüfung der Gültigkeit benötigen. Der angerufene Tankstellenmitarbeiter übermittelte ihm dann Codes von zwei iTunes-Karten und sechs Steam-Karten im Gesamtwert von 540,- Euro.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor der vorgenannten Betrugsmasche: Die Täter melden sich telefonisch in Supermärkten, Drogerien, Lottoannahmestellen oder Tankstellen und geben sich als Mitarbeiter von verschiedensten Firmen aus. Unter Vorhalt von Legenden, Bsp. Systemprüfung etc. werden die Mitarbeiter der geschädigten Firmen dazu gebracht, die Codes von verschiedenen Gutscheinkarten, wie z. B. Paysafe, iTunes, Telefonkarten, Ukash-Codes an die Täter telefonisch zu übermitteln. Die Täter verschleiern ihre Anrufnummern mittels Call ID Spoofing.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, PHK - Pressesprecher -

