Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf - Trickdiebe lenken Kassiererin ab - 320,- Euro Bargeld fehlen

Homberg (ots)

Frielendorf Trickdiebe lenken Kassiererin ab - 320,- Euro Bargeld fehlen Tatzeit: 12.07.2019, 16:00 Uhr

Am Freitagnachmittag haben zwei Trickdiebe an einer Kasse eines Lebensmittelmarktes in der Kirchfeldstraße 320,- Euro ergaunert.

Zwei unbekannte männliche Personen kamen gegen 16:00 Uhr an die Kasse. Während die hintere Person zwei Teile zum Bezahlen auf das Kassenband legte, sprach die vordere Person die Kassiererin an, ob sie 300 Euro in 10er-Scheinen in größere Scheine wechseln könne. Die Kassiererin bejahte dies und zählte die Scheine nach. Als sie feststellte, dass ein 10-Euro-Schein fehlte und sie die Person darauf ansprach, gab die Person ihr den fehlenden 10-Euro-Schein, so dass der Betrag stimmte. Die Kassiererin gab dann der Person sechs 50-Euro-Scheine heraus. Anschließend verließ die erste Person den Laden, während die zweite Person noch bezahlte und anschließend ebenfalls den Markt verließ. Erst bei der späteren Kassenabrechnung stellte die Kassiererin fest, dass 320,- Euro fehlten. Vermutlich hatte die zweite Person in die Kasse gegriffen, als die erste Person die Kassiererin beim Geldwechseln abgelenkt hatte. Die beiden Täter wurden von der Kassiererin wie folgt beschrieben: 1. Täter: 45 - 50 Jahre alt, ca. 1,75 m - 1,80 m groß, dünne Statur, dunkle Haare 2. Täter: ca. 30 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, dünne Figur, dunkle Haare Beide Täter hatten osteuropäisches Aussehen, sprachen schlechtes Deutsch und hatten eine ungepflegte Erscheinung.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, PHK - Pressesprecher -

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell