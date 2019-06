Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsmessung - Ein Fahrverbot

Northeim (ots)

Mittwoch, 12.06.2019 Kaltenburg-Lindau, Bundesstraße

LINDAU (da) - Bei einer mehrstündigen Geschwindigkeitsmessung in der Bundesstraße in Lindau waren am gestrigen Vormittag insgesamt 54 Fahrzeuge zu schnell. Ein Fahrzeugführer wird sich neben einem Bußgeld auch auf ein Fahrverbot einstellen müssen, er war mit 86km/h innerorts deutlich zu schnell unterwegs.

