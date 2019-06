Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots)

USLAR/SOHLINGEN (stüw.) Am Mittwoch, 12.06.2019, zwischen 17.45 Uhr und 19.30 Uhr, kam es in Sohlingen, Bleichstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ausparken einen Sandsteinpfosten und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der am Pfosten entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 200,- Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000.

