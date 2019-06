Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Am Mittwoch, 12.06.2019, gegen 16.15 Uhr, kam es auf der L 554 zwischen Verliehausen und Schoningen zu einem Verkehrsunfall. Eine 63-jährige Frau aus dem Kreis Höxter befuhr mit einem Pkw die L 554 aus Richtung Verliehausen kommend in Richtung Schoningen. In einer Rechtskurve kam sie aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr sie einen Leitpfosten, streifte rechtsseitig einen Baum, überschlug sich und kam dann auf einem Feld zum Stehen. Die Frau wurde dabei leicht verletzt und nach einer Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung und einen Notarzt anschließend zur weiteren Versorung in die Universitätsmedizin nach Göttingen verbracht. Der beim Unfall entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.700 Euro.

