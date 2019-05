Polizei Hagen

POL-HA: Fahrzeuge beschädigt und Pflanzen herausgerissen

Hagen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldete ein Zeuge gegen 00.45 Uhr im Bereich der Schwerter Straße mehrere junge Männer, die Fahrzeuge beschädigten und vor der Kirche eine Pflanze herausrissen. Eine Fahndung durch die Polizei verlief negativ. Es wurden an der Schwerter Straße drei Fahrzeuge gefunden bei denen die Außenspiegel abgebrochen oder abgeknickt waren. Zudem wurde an der Kirche eine herausgefundene Pflanze aufgefunden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1700 Euro. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen.

