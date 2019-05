Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Hagen (ots)

Am Freitag überprüfte eine Streifenwagenbesatzung um 15.40 Uhr einen roten Citroen, der in Hagen die Eckeseyer Str. befuhr. Dabei wurde festgestellt, dass der 48-jährige Mann nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein.

