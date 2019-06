Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck-Kreiensen, ggü. Billerbecker Straße 68, dortige Baustellenzufahrt Donnerstag, 06.06.2019 von 15:00 Uhr bis Dienstag, 11.06.2019 08:00 Uhr

Im genannten Zeitraum hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich durch Rangieren, einen in der Baustellenzufahrt geparkten blauen Lkw der Marke MAN im Frontbereich beschädigt. Anschließend hat der Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten, verlassen. Der Schaden am Lkw beträgt ca. 1000 Euro. Bei dem verursachendenden Fahrzeug dürfte es sich um ein Baustellenfahrzeug handeln. Hinweise bitte an die Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.-Nr. 05382-919200.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell