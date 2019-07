Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0482--Sonderkommission ermittelt nach Brandstiftung--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Schwachhausen, Parkallee Zeit: 28.07.19, 2.25 Uhr

In der Nacht zu Sonntag zündeten Unbekannte auf dem Gelände des Reviers Schwachhausen zwei Einsatzwagen und den Haupteingang der Wache an. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile und den trockenen Bürgerpark konnte nur durch die zeitnah durchgeführten Löscharbeiten verhindert werden. Ein Bekennerschreiben wurde veröffentlicht, eine heute beim Staatsschutz eingerichtete Sonderkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auf einer Internetseite wurde am Sonntagabend ein Bekennerschreiben veröffentlicht, in dem sich die Verfasser zu der Brandstiftung bekennen. Die Autoren beziehen sich auf " ... Drei von der Parkbank", die Anfang Juli von Einsatzkräften in Hamburg im Bereich einer Parkbank festgenommen wurden. Die drei dortigen Beschuldigten stehen im Verdacht, kurz vor der Durchführung eines Brandanschlages gestanden zu haben.

Kurz nach der Festnahme wurde in einschlägigen Internetforen der bundesweite Aufruf "Solidarität mit "Den Drei von der Parkbank" platziert. Seit dem kam es neben Demonstrationen auch zu Straftaten im Bundesgebiet mit entsprechendem Bezug.

Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0421) 362-3888 entgegen.

Das Polizeirevier Schwachhausen steht in Form einer Mobilen Wache ab Montag wieder zu den bekannten Öffnungszeiten zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Franka Haedke

Telefon: 0421/362-12114/-115

Fax: 0421/362-3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell