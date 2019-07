POL-HB: Nr.: 0480--Nächtlicher Übergriff in der Vahr: Trio überfällt hilfsbereiten Bremer

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Vahr, Kurt-Schumacher-Allee Zeit: 26.07.19, 23.55 Uhr

Drei Männer lockten in der Nacht zu Samstag einen 21 Jahre alten Bremer auf einem Parkplatz in der Kurt-Schumacher-Allee in ihr Auto. Angeblich benötigte das auswärtige Trio Hilfe bei der Eingabe einer Adresse in ihr Navigationsgerät.

Während der 21-Jährige gutgläubig bei der Eingabe half, griffen die Männer ihm in die Tasche, um sein Handy zu stehlen. Der Bremer bemerkte dies jedoch und drehte sich weg. Daraufhin traten und schlugen ihn die Täter in den Rücken und ins Gesicht. Anschließend flüchteten sie ohne Beute mit ihrem Wagen. Das Trio konnte im Rahmen der Fahndung von Einsatzkräften in ihrem VW Passat Kombi gestellt und vorläufig festgenommen werden - das Auto wurde beschlagnahmt. Der 21-Jährige erlitt bei dem Übergriff leichte Verletzungen.

Gegen die aus Hamburg und Umland kommenden Tatverdächtigen im Alter von 18, 23 und 27 Jahren wurden Ermittlungen wegen versuchten Raubes eingeleitet. Für den 18-jährigen Fahrer kommt nun neben dem Ermittlungsverfahren noch ein Termin bei der Führerscheinstelle hinzu. Diese wurde über den Vorfall informiert, um in geeigneter Weise zu reagieren.

