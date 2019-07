Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - 55-jährige Frau und ihr Hund leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und einem verletzten Hund verursachte ein unbekannter Autofahrer bereits am Dienstagnachmittag in Neckargemünd. Ein unbekannter Ford-Galaxy-Fahrer war kurz vor 15 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Friedensbrücke unterwegs. An der dortigen Kreuzung bog er nach rechts in Richtung Bammental ab. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr die Verkehrsinsel. Dabei stieß er mit einer 55-jährigen Frau zusammen, die mit ihrem angeleinten Hund an der roten Ampel wartete. Der Unbekannte fuhr anschließend einfach weiter. Sowohl die Frau als auch der Hund erlitten leichte Verletzungen. Die Verletzungen der 55-Jährigen wurden in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Der Hund wurde durch einen Tierarzt behandelt, den die 55-Jährige aufsuchte.

Das Kennzeichen des Ford ist zwar bekannt, jedoch konnte dessen Fahrer bislang nicht identifiziert werden. Daher sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Fahrer des Ford Focus geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Heidelberg, Tel.: 0621/174-4140 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell