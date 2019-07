Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher dringen in Einkaufsmarkt ein und versuchen Geldautomat aufzuflexen - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Mittwochmorgen drangen zwei unbekannte Täter in einen Einkaufsmarkt in Weinheim ein und versuchten dort, einen Geldautomat aufzuflexen. Die Einbrecher befanden sich gegen zwei Uhr auf dem oberen Parkdeck des Marktes in der Gewerbestraße und schlugen dort eine Scheibe zum Markt ein. Durch die entstandene Öffnung stiegen sie in die Verkaufsräume ein. Anschließend begaben sie sich zu einem Geldautomaten. Dabei waren sie sehr bedacht darauf, keinen Alarm auszulösen. Am Automat hebelten sie zunächst die Frontabdeckung ab und versuchten anschließend, den Geldautomat mit einem Trennschleifer aufzuflexen. Offenbar wurden die Täter jedoch gestört oder bemerkten die Erfolglosigkeit ihres Vorhabens, brachen gegen 3.15 Uhr die weitere Tatausübung ab und flüchteten vom Tatort.

Auf der Videoüberwachungsanlage des Marktes sind die Täter zu sehen, aufgrund ihrer Maskierung jedoch nicht zu identifizieren. Auf den Aufnahmen ist eine weitere Person zu erkennen, die sich mit einem Fahrrad vor dem Eingang des Marktes aufhielt. Inwiefern diese Person im Zusammenhang mit dem Einbruch steht, ist derzeit unklar.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise, insbesondere auch zur Person vor dem Markt, geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

