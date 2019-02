Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletzter Frau

Pirmasens (ots)

Am Samstagnachmittag, den 16.02.2018 gegen 15:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Kirchbergstraße / Kronenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten 31-jährigen Frau. Hierbei übersah eine 36-jährige Fahrzeugführerin aus dem Raum Speyer, welche die Kirchbergstraße befuhr, die vorfahrtsberechtigte 31-Jährige aus dem Landkreis Zweibrücken, welche mit ihrem PKW die Kronenstraße in Richtung Berliner Ring befuhr. Es kam folglich zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, wobei der PKW der 31-Jährigen auf geparkte Fahrzeuge geschoben wurde. Die am Unfall beteiligten PKWs mussten, da sie nicht mehr fahrbereit waren, abgeschleppt werden. Die geparkten PKWs wurden durch den Aufprall ebenfalls beschädigt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro. Die 31-Jährige musste vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert werden.

