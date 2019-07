Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall fordert zwei Verletzte und fast 20.000 Euro Schaden

Mannheim (ots)

In der Hochuferstraße kam es am Donnerstag gegen 15 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, der zwei Verletzte und fast 20.000 Euro Sachschaden forderte.

Eine Ford Transit-Fahrerin musste wegen eines am Straßenrand einparkenden Fahrzeugs abbremsen. Aufgrund Unachtsamkeit fuhr ein 45-jähriger Audi A 4-Fahrer auf den vorausfahrenden, ebenfalls abbremsenden Mercedes auf, der in der Folge auf den Ford geschleudert wurde. Der Audi-Fahrer wie auch der Mercedes-Fahrer zogen sich Verletzungen zu, die nach der Erstbehandlung an der Unfallstelle auch in einem Krankenhaus weiterversorgt werden mussten.

Audi und Mercedes wurden so stark beschädigt, dass Abschleppunternehmen hinzugezogen werden mussten. Der Audi-Fahrer sieht nach Abschluss der Ermittlungen einer Anzeige entgegen.

