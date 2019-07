Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim: Peugeot beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte am Donnerstagmittag ein bislang nicht ermittelter Autofahrer einen in der Robert-Bosch-Straße abgestellten Peugeot. Der Geschädigte parkte für rund 15 Minuten gegen 12.15 Uhr seinen Wagen in unmittelbarer Nähe zum Eingangsbereich des REWE-Marktes und hat nun einen Schaden von fast 1.000 Euro zu regeln.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden und ggf. Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schriesheim, Tel.: 06203/61301, oder beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

