POL-MA: Heidelberg: Fahrertüre unachtsam geöffnet - Radfahrer kracht dagegen und verletzt sich schwer

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagmorgen öffnete ein 44-Jähriger die Wagentüre seines in der Berliner Straße abgestellten VW Caddy ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, was zur Folge hatte, dass eine ordnungsgemäß fahrende 40-jährige Radfahrerin dagegen krachte.

Bei dem Sturz zog sich die aus Heidelberg stammende Frau schwere Verletzungen zu, die an der Unfallstelle erstversorgt und danach in einem Krankenhaus weiterversorgt werden mussten. Der Schaden an den Fahrzeugen ist gering; der 44-Jährige sieht einer Anzeige entgegen.

