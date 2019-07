Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen: 56-jähriger Pedelec-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Schwer verletzt wurde ein aus Wiesloch stammender Pedelec-Fahrer bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag kurz vor 16 Uhr auf der K 4156. Der Mann befuhr den Radweg von St.Ilgen in Richtung Sandhausen, als er nach der Eisenbahnbrücke mit der rechten Pedale an einer Warnbake hängenblieb, die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. An der Unfallstelle wurde der Mann notärztlich erstversorgt und danach in ein Heidelberger Krankenhaus stationär eingeliefert.

Lebensgefahr bestand zum Glück nicht.

Sein Pedelec, an dem geringer Schaden entstand, brachten die Polizeibeamten zur Dienststelle.

