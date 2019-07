Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Fahrzeugbrand

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen kurz vor 8 Uhr wurde die Polizei über einen Fahrzeugbrand in der Essener Straße/Bochumer Straße in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen der Polizeistreife war die Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen bereits vor Ort und löschte den lichterloh brennenden Smart. Schaden entstand in Höhe von 10.000 Euro. Die Hauptbrandstelle befindet sich im Bereich des Tanks; die Ermittlungen bezüglich der genauen Ursache dauern aktuell noch an. Verletzt wurde bei niemand.

