Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 9. Juni 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Kriminalitätslage:

Sachbeschädigung an PKW Do., 06.06.2019, 22:30h bis Fr., 07.06.2019, 11:30h 38304 Wolfenbüttel, Am Brückenbach

Bislang unbekannte/r Täter zerkratzte in der Nacht von Donnerstag, 06.06.2019, 22:30h, bis Freitag, 07.06.2019, 11:30h, die linke Fahrzeugseite eines grauen Ford Focus mit einem unbekannten, spitzen Gegenstand. Das Fahrzeug war in Wolfenbüttel, Am Brückenbach abgestellt.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Sachbeschädigung an PKW Fr., 07.06.2019, 16:00h bis Sa., 08.06.2019, 12:00h 38304 Wolfenbüttel, Am Brückenbach

Bislang unbekannte/r Täter zerkratzte in der Nacht von Freitag, 07.06.2019, 16:00h bis Samstag, 08.06.2019, 12:00h, den linken vorderen Kotflügel eines silbernen VW Polo mit einem unbekannten, spitzen Gegenstand. Das Fahrzeug war in Wolfenbüttel, Am Brückenbach abgestellt.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Brandstiftung an PKW So., 09.06.2019, gg. 02:40h 38304 Wolfenbüttel, Gr. Stöckheim, Am Bache

Bislang unbekannte/r Täter setzte am frühen Sonntagmorgen, 09.06.2019, 02:40h, in Wolfenbüttel, OT Groß Stöckheim, Am Bache, einen PKW Kia Soul in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits vollständig in Flammen, so dass 2 weitere Fahrzeuge, ein Audi A3 und ein Hyundai i20, die rechts bzw. links neben dem Fahrzeug geparkt waren, ebenfalls beschädigt wurden.

Der Brand wurde durch die Feuerwehr Wolfenbüttel gelöscht.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

