Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung Polizeikommissariat Peine Fr., 07.06.2019, 10.00 Uhr bis Sa., 08.06.2019, 14.00 Uhr

Peine (ots)

Mehrere Einbrüche in Stadt und Landkreis Peine Am Freitag wurden der Polizei mehrere Einbrüche gemeldet. So wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in die Kindertagesstätten in Lengede, An der Kippe und Vechelde, Breslauerstraße; sowie in Dungelbeck und Wahle eingebrochen. Auch versuchten unbekannte Täter vergeblich die Eingangstüren des Sportheimes vom VFL Woltorf aufzuhebeln. In allen Fällen gingen die Täter mit roher Gewalt vor, so dass die Sachschäden an den Sicherungseinrichtungen teilweise den Wert der entwendeten Gegenstände und Barschaften überstiegen. Durch Aufbrechen eines verschlossenen Tores gelangten unbekannte Täter auf das Gelände des MTV Vater Jahn Peine, entfachten ein Lagerfeuer und entwendeten einen Sonnenschirm. Wenn Anwohner der betroffenen Tatorte Beobachtungen gemacht haben sollten melden sie sich bitte bei der Polizei Peine unter: 05171/999-0.

Diebstähle aus Umkleidekabinen von Sportanlagen Am Freitagnachmittag kam es in der Peiner Südstadt zu Diebstählen aus Umkleidekabinen von Sportanlagen. Betroffen war die Sportanlage der Schule in der Südstadt, Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße, als auch der Sportplatz des VFB Peine. Es wurden Mobiltelefone und Bargeld entwendet. Leider wurden in den zurückliegenden Wochen mehrfach Umkleidekabinen von Sportanlagen von ungebetenen Gästen heimgesucht und Diebstähle begangen. Die Polizei rät, keine Wertgegenstände während der Übungseinheiten und Spiele in den Kabinen zurückzulassen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Peine unter: 05171/999-0.

Unwetterschäden in der Nacht zum Samstag Das Gewitter und der heftige Wind in der Nacht zu Samstag hinterließen einige Schäden. So mußte die Feuerwehr wegen der überfluteten Vöhrumer Straße auf Telgte ausrücken und verstopfte Gullyschächte reinigen. In Berkhöpen, Florentineweg , stürzte ein Ast auf ein geparktes Auto und beschädigte dies. Hier musste die örtliche Feuerwehr genauso ausrücken wie bei einem querliegenden Baum auf der B 214 zwischen Volkse und dem Hillerser Kreisel. Ein umgestürzter Baum auf dem Gehweg des Uhlenkamp in Vöhrum wurde am Samstagmorgen vom Städtischen Bauhof beseitigt. Einen umgewehten Altkleidercontainer auf der Driftstraße in Abbensen stellte die Polizei genauso mit eigenen Mitteln wieder auf, wie die Baustellenabsicherung auf der Woltorfer Straße in Peine.

Zwei Personen bei Unfällen mit Fahrrädern schwer verletzt Ohne Fremdeinwirkung stürzte eine 79jährige Fahrradfahrerin aus Peine als sie Freitagmorgen auf dem Schützenplatz in Peine unterwegs war. Die Frau wurde mit Becken- und Kopfverletzungen in das Peiner Klinikum verbracht. Am späten Freitagnachmittag wurde ein 64jähriger Rennradfahrer aus Wendeburg bei einem Verkehrsunfall auf der Meisterstraße in Wierthe schwer verletzt. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Wendeburger mit seinem Rennrad gegen ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkendes Verkaufsfahrzeug eines Wendeburger Eiscafes. Der Verletzte wurde in das Klinikum Braunschweig, Holwedestraße verbracht. Neben der Polizei Vechelde waren auch ein Rtw und der Rettungshubschrauber aus Wolfenbüttel im Einsatz.

Fahrerflucht beim Klinikum Peine Am Donnerstagabend wurde ein, im Bereich der Verwaltung des Klinikums Peine, Virchowstraße, abgestellter roter VW bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Peine unter: 05171/999-0.

Aufmerksamer Unfallzeuge Einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ist zu verdanken, dass bei einem Verkehrsunfall auf dem Gelände eines Heimwerkermarktes in Peine, Carolin-Herschel-Straße, nicht mehr passierte. Bei der Rückkehr zu seinem VW Golf musste er feststellen, wie der betagte Fahrer eines VW Polo zum wiederholten Male beim Rangieren gegen seinen Pkw stieß. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde dem 90jährigen Unfallverursacher aus Peine die Weiterfahrt untersagt. Herbeigerufene Angehörige kümmerten sich ihn. Von Seiten der Polizei wurde eine Verkehrsunfallanzeige und ein Bericht für das Straßenverkehrsamt über die Fahrtüchtigkeit des Unfallverursachers gefertigt.

Unfallflucht geklärt Schnell konnten aufmerksame Polizeibeamte eine Verkehrsunfallflucht klären, die sich am Samstagmittag auf dem Parkplatz eines Textilmarktes in der Schäferstraße in Peine ereignet hatte. Der Pkw einer Angestellten war von der Fahrerin eines Cabrios angefahren und beschädigt worden. Anschließend hatte sich die die Unfallverursacherin von der Unfallstelle entfernt. Zeugen hatten sich umgehend bei der Polizei gemeldet, die das flüchtige Fahrzeuge in der Nähe ausfindig machen konnten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell