POL-DN: 21-Jähriger verliert Kontrolle über Pkw und wird leicht verletzt

Echtz (ots)

In einer Kurve kam gestern ein Dürener von der Straße ab und landete auf der Wiese eines Grundstücks. Möglicherweise lag ein technischer Defekt an dem Pkw vor.

Gegen 21:00 Uhr war der junge Mann auf der Kreisstraße 35 aus Fahrtrichtung Merken kommend in Richtung Echtz unterwegs, als die Lenkung in einer leichten Rechtskurve plötzlich nach links ausgeschlagen habe. Daraufhin geriet das Fahrzeug ins Schleudern und der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto blieb auf einem Privatgrundstück in der Straße "Am Gieselpfad" stehen, nachdem es zuvor einen Zaun durchbrochen hatte.

Der 21-Jährige gab an, dass das Auto in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Mängel in der Reparatur gewesen sei. Der Schaden an dem Wagen beläuft sich auf circa 4000 Euro, der Zaun wurde im Rahmen von etwa 500 Euro in Mitleidenschaft gezogen. Der Dürener wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

