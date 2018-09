POL-BOR: Bocholt - Rückwärts zusammengestoßen

Bocholt (ots) - Den Rückwärtsgang eingelegt hatten zwei Autofahrer am Montag in Bocholt, als es krachte: Ein 72-jähriger Bocholter befuhr gegen 14.45 Uhr die Markgrafenstraße in Richtung Herzogstraße. In Höhe der Monichstraße setzte er zum Wenden zurück. Sein Wagen stieß dabei mit dem Fahrzeug eines 63-jährigen Bocholters zusammen, der gerade rückwärts aus einer Einfahrt ausparkte. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von circa 11.000 Euro.

