POL-BOR: Gronau - Laubbläser von Anhänger gestohlen

Gronau (ots) - Einen Laubbläser haben Unbekannte am Montag in Gronau von einem offenen Anhänger entwendet. Dieser hatte während laufender Arbeiten in unmittelbarer Nähe an der Alstätter Straße gestanden. Die Unbekannten müssen das Gerät zwischen 12.50 Uhr und 14.10 Uhr mitgehen lassen haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell