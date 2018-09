POL-BOR: Borken - Seniorin bestohlen

Borken (ots) - Ein unbekannter Langfinger hat am Montag einer Seniorin in Borken beim Einkaufen die Geldbörse gestohlen. Der Unbekannte griff in ihren am Einkaufswagen hängenden Rucksack, als sich die 81-jährige Borkenerin gegen 13.00 Uhr in einem Drogeriemarkt am Vennehof aufhielt. Bei dem Taschendieb soll es sich um eine Frau gehandelt haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

