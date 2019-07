Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg-Leutershausen: Vorfahrtsverletzung - über 8.000 Euro Schaden

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 42-jähriger Mazda-Fahrer verursachte am Donnerstag kurz vor 13 Uhr an der Kreuzung Galgen-/Heddesheimer Straße einen Unfall. Er missachtete die Vorfahrt einer ordnungsgemäß fahrenden 18-jährigen Fiat-Fahrerin, so dass es zur Kollision kam. Verletzt wurde zum Glück keiner der Beteiligten. An den Autos entstand Sachschaden von über 8.000 Euro. Der Mazda-Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

