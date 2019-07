Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Wohnungseinbruch

Gundersweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen versuchten unbekannte Täter, durch Aufhebeln der Haustür, in ein Einfamilienhaus in der Ortsstraße einzudringen. Da dies nicht gelang, blieb es lediglich bei einem an der Haustür verursachten Schaden im dreistelligen Bereich.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

