Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkoholbedingt ins Krankenhaus

Lauterecken (ots)

Ein Taxifahrer hat am Sonntagmittag die Polizei um Unterstützung gebeten. Sein stark betrunkener Fahrgast wollte oder konnte an dem von ihm genannten Zielort in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein nicht aussteigen. Auch das Fahrgeld hatte er noch nicht bezahlt, was er dann aber nach gutem Zureden doch noch erledigen konnte. Schließlich wurde ein Rettungswagen angefordert, der den 57-jährigen Mann wegen dem hohen Alkoholkonsum ins Krankenhaus brachte.

