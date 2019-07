POL-PDKL: Seitenscheibe an PKW beschädigt

Polizeidirektion Kaiserslautern

Eine beschädigte Seitenscheibe hat ein Anwohner der Schulstraße am Sonntagmittag an seinem vor dem Anwesen abgestellten PKW festgestellt. Als er den Wagen am Samstagabend um 22 Uhr parkte, war die Scheibe noch in Ordnung. Einen Stein oder ein anderes Werkzeug mit dem der Schaden verursacht worden sein könnte, wurde nicht gefunden. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Ereignis unter Telefon-Nummer 06382 9110.

