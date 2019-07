Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kennzeichendiebstahl

Rothselberg (ots)

Zwei hintere Autokennzeichen sind am Samstag in der Zeit zwischen 20:15 und 21:20 Uhr an der Rudi-Walg-Hütte gestohlen worden. Ein Kreuznacher (KH-) - und ein Mannheimer (MA-) - Kennzeichen wurden innerhalb einer Stunde abmontiert. Den Besuchern der bewirtschafteten Hütte war anschließend noch in Erinnerung, dass sich drei Fahrradfahrer in der fraglichen Zeit in der Nähe der Autos aufgehalten hatten. Sie könnten der Polizei eventuell sachdienliche Hinweise zu dem Vorgang machen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon-Nummer 06382 9110 an die Polizei in Lauterecken zu wenden.

