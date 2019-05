Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Landmaschinenhandel

Irmtraut (ots)

Im Tatzeitraum Sonntag, 26.05.2019, 10:00 Uhr bis Montag, 27.05.2019, 07:00 Uhr, drangen unbekannte/-r Täter über ein seitliches Fenster in einen Landmaschinenhandel in der Mainzer Landstraße in Irmtraut ein. Aus dem dortigen Werkstattraum wurden 6 neue und etwa 20 gebrauchte Kettensägen entwendet. Das Fenster ist von der Bundesstraße aus zu sehen. Die entwendeten Motorsägen dürften einen Wert von mehreren tausend Euro haben. Die Polizei in Westerburg sucht Zeugen, die im Tatzeitraum oder davor verdächtige Fahrzeuge oder Personen an der Firma beobachtet haben.

