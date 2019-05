Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kurzfristig großflächiger Stromausfall im Oberwesterwald

Zehnhausen bei Rennerod (ots)

Durch einen Verkehrsunfall kam es am 27.05.2019 zwischen 01:00 Uhr und 01:15 Uhr zu einem Stromausfall in zehn Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Rennerod und Bad-Marienberg. Die Stromversorgung konnte durch den Stromversorger zügig wiederhergestellt werden. Lediglich in Zehnhausen dauerte der Stromausfall bis ca. 05:30 Uhr an, da hier zunächst eine Notstromversorgung eingerichtet werden musste.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg

Tel 02663 9805-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell