Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Hahnstätten (ots)

Am späten Samstagabend (25.05.2019) befuhr ein 21-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Diez mit seinem Pkw die Landesstraße 320 von Kaltenholzhausen in Richtung Hahnstätten. Auf dem dortigen Gefällstück lief ein Reh auf die Fahrbahn. Der junge Fahrer versuchte, dem Reh auszuweichen, kollidierte jedoch mit diesem und kam im Anschluss von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich in der Folge mehrfach im Feld und kam weit abseits der Straße zum Liegen. Während der Fahrer lediglich leicht verletzt wurde, erlitt sein 16-jähriger Beifahrer lebensgefährliche Verletzungen und wurde vor Ort reanimiert. Den ersten Feststellungen an der Unfallstelle zufolge dürfte er nicht angegurtet gewesen sein. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Gießen transportiert. Es besteht mittlerweile keine Lebensgefahr mehr.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell