Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

Mudenbach (ots)

Am Samstag, den 25.05.19 kam es in der Zeit zwischen 15:00 und 15:45 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein Fahrzeugführer parkte mit seinem Pkw am rechten Fahrbahnrad in der Hauptstraße in Mudenbach. Der Unfallverursacher streifte vermutlich beim Vorbeifahren den abgestellten Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfallverursacher an die zuständige Polizeiinspektion Hachenburg, Tel.: 02662/9558-0.

