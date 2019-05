Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Pkw beschädigt und von Unfallstelle entfernt

Hachenburg (ots)

Am Donnerstag, den 23.05.2019 parkte ein Fahrzeugführer um 15:00 Uhr mit seinem Pkw in einer Parklücke in der Friedrichstraße in Hachenburg. Als er gegen 16:00 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er an der rechten Fahrzeugseite eine Beschädigung fest. Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen das abgestellte Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfallverursacher an die zuständige Polizeiinspektion Hachenburg, Tel.: 02662/9558-0

