Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in PKW

Bad Ems (ots)

Unbekannte Täter gelangten durch vermutlich einfaches Überwinden der Verriegelung im Bereich der Seitenscheibe in das Fahrzeuginnere eines VW Golf. Entwendet wurden neben dem Autoradio noch diverse private Sportbekleidung, sowie ein kompletter Fußballtrikotsatz. Der PKW war in der Zeit vom 25.05.2019, 22.30 h, bis zum nächsten Morgen etwa 07.30 h, im oberen Bereich der Karl-Busch-Straße in Bad Ems abgestellt. Etwaige Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Ems, Tel. 02603-9700, erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603-9700

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



