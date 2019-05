POL-PDMT: Verkehrsunfall - Motorradfahrer verletzt

Polizeidirektion Montabaur

Am Morgen des 25.05.2019 kam es in der Ortslage Becheln zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsverkehr. Beteiligt waren der Fahrer eines PKW und ein Kradfahrer. Der 25-jährige Zweiradfahrer kam hierbei zu Fall und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Ein Teilstück der Durchgangsstraße im Ort war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Abstreuarbeiten an der Unfallstelle übernahm die Feuerwehr Becheln. Die Ermittlungen zum Unfallhergang durch die Polizei dauern an.

