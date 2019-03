Polizeidirektion Hannover

POL-H: Isernhagen: Raubüberfall in Wohnhaus - Kripo sucht weiterhin Zeugen

Hannover (ots)

Nachdem am vergangenen Samstag (16.03.2019) ein 58-Jähriger in seinem Haus an der Farster Straße im Ortsteil Neuwarmbüchen überfallen worden ist, sind erste Hinweise von Zeugen bei der Polizei eingegangen.

Wie von uns bereits berichtet, waren zwei Unbekannte zwischen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr gewaltsam in das Gebäude eingedrungen. Im weiteren Verlauf trafen die Täter auf den zuvor im Obergeschoss schlafenden Bewohner und schlugen auf ihn ein. Nachdem die Männer Geld und Schmuck erbeutet hatten, flüchteten sie aus dem Wohnhaus in unbekannte Richtung.

Zwischenzeitlich sind bei der Polizei Zeugenhinweise eingegangen. Demnach sind die beiden Täter offenbar gegen 20:10 Uhr an der Farster Straße gesehen worden. Dabei war das Duo in Begleitung einer unbekannten Frau.

Die beiden Männer sind etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und hatten schwarze Regenjacken an. Die Begleiterin wird als Anfang 20 beschrieben und ist etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß. Alle Personen haben dunkle Haare.

Nun fragen die Ermittler konkret: Wer hat die drei Personen noch gesehen bzw. kann Hinweise zu ihnen geben? Waren die Personen mit einem Fahrzeug unterwegs?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. /now, ahm

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4220052

