Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Lkw kollidiert beim Überholen mit weiterem Lkw und flüchtet

Nistertal (ots)

Am Freitag, den 24.05.2019 befuhren zwei Lkw gegen 09:35 Uhr die L281 aus Richtung Nistertal kommend in Fahrtrichtung Hachenburg. Der hintere Lkw überholte den vor ihm fahrenden Lkw. Aufgrund von Gegenverkehr musste der überholende Lkw sehr dicht an den anderen Lkw fahren und kollidierte mit dessen Außenspiegel. Im Anschluss entfernte sich der Lkw von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfallverursacher an die zuständige Polizeiinspektion Hachenburg, Tel.: 02662/9558-0

