Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hellenhahn-Schellenberg - Kind auf Fahrrad kollidierte mit Pkw

Hellenhahn-Schellenberg (ots)

Am 24.05.19, gegen 17.10 Uhr, kam es in der Secker Straße in Hellenhahn-Schellenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind auf seinem Fahrrad mit einem Pkw kollidierte. Das Kind fuhr sofort davon und konnte von dem Pkw-Fahrer nicht mehr eingeholt werden. Unklar ist die Identität des etwa 10 Jahre alten Jungen und ob dieser durch den Unfall möglicherweise verletzt wurde. Hinweise bitte an die Polizei Westerburg (02663-98050)

