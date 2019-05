Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Auffinden einer größerer Anzahl entsorgter Wahlplakate im Waldgebiet Arzbach

Bad Ems (ots)

Im Zeitraum vom 14. bis zum 21.05.19 wurden durch bisher nicht bekannte Personen mehr als 50 Wahlplakate verschiedener Parteien zur anstehenden Europa- und Kommunalwahl an der Augstblick - Grillhütte im Waldgebiet Arzbach, K 2 Fahrtrichtung Welchneudorf entsorgt. Die Plakate stammen nicht nur aus der Region Bad Ems- Nassau, sondern auch aus dem Bereich Westerwald und dem Aar-Einrich Kreis. Die Plakate wurden sichergestellt. Eine entsprechende Strafanzeige wurde vorgelegt. Die Ermittlungen zur Feststellung der Täter dauern an. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bad Ems. "Wer kann Angaben über Personen machen, welche im besagten Bereich Plakate abgehangen haben? Wer kann Hinweise über Personen geben, welche die Wahlplakate an der Grillhütte entsorgt haben?"

