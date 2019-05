Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Raub am Nassauer Bahnhof

Bad Ems (ots)

Am 25.05.2019, 23:35 Uhr wurde am Nassauer Bahnhof ein 32-jährige Mann durch drei bisher nicht bekannte Personen unter Vorhalt eines Messer beraubt. Zunächst wurde er in der Fußgängerunterführung der Bahngleise zu Boden gebracht und anschließend mit den Füßen traktiert. Letztendlich musste er den Tätern seine Geldbörse übergeben. Die Personen flüchteten Stadtmitte. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bad Ems unter Tel.: 02603-9700.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603-9700

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell